«Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в АПЛ благодаря выездной победе

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 44-й минуте «красных дьяволов» вывел вперед Антони Марсьяль. В добавленное время отличился Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 января на выезде сыграет с «Арсеналом». «Бернли» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».

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