«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти

«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 13-й минуте Доминик Калверт-Льюин вывел гостей вперед. На 56-й минуте Фабиан Шер восстановил равенство. Через восемь минут Калверт-Льюин оформил дубль.

«Эвертон» выиграл второй матч подряд после назначения на пост главного тренера Карло Анчелотти. «Ириски» набрали 25 очков и вышли на десятое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» столько же очков, но команда уступает ливерпульцам по дополнительным показателям и занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Эвертон» 1 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». В тот же день на своем поле «Ньюкасл» примет «Лестер».

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