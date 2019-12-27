«Ливерпуль» забил четыре безответных мяча «Лестеру» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» в центральном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В первом тайме голом отметился Роберто Фирмино. Во второй половине матча бразилец оформил дубль. Кроме того, пенальти реализовал Джеймс Милнер, а Трент- Александр Арнольд забил с игры.

«Ливерпуль» одержал девятую победу подряд в АПЛ, набрал 52 очка и опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков. Кроме того, мерсисайдцы имеют одну игру в запасе.

В следующем туре «Ливерпуль» 29 декабря на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Лестер» днем раньше на выезде встретится с «Вест Хэмом».

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