«Астон Вилла» победила в матче новичков АПЛ

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Норвич» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. На 64-й минуте бирмингемцев вывел вперед Конор Хурихейн.

«Астон Вилла» набрала 18 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. В активе «Норвича» 12 очков, команда опустилась на последнюю, 20-ю позицию. Оба клуба в прошлом сезоне выступали во втором по значимости английском дивизионе.

В следующем туре «Астон Вилла» 28 декабря на выезде встретится с «Уотфордом». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Тоттенхэм».

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