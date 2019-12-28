Клуб российского бизнесмена потерпел выездное поражение в матче АПЛ

«Брайтон» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Алиреза Джаханбакш и Аарон Муй.

Победа позволила «Брайтону» набрать 23 очка и выйти на 13-е место в турнирной таблице. Борнмут, которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 20-ю очками располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Брайтон» 1 января на своем поле примет «Челси». «Борнмут» в тот же день на выезде встретится с «Вест Хэмом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!