«Челси» забил два мяча за четыре минуты и вырвал победу у «Арсенала»

«Арсенал» на своем поле проиграл «Челси» в лондонском дерби в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 13-й минуте «канониров» вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг. На 83-й минуте после ошибки вратаря красно-белых Бернда Лено, неудачно сыгравшего на выходе, равенство восстановил Жоржиньо. Через четыре минуты Тэмми Абрахам забил победный мяч синих.

«Арсенал» в 20 турах набрал набрал 24 очка и находится на 12-м месте в чемпионате. «Челси» с 35 очками занимает четвертую позицию.

В следующем туре «Арсенал» 1 января на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Челси» в тот же день на выезде встретится с «Брайтоном».

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