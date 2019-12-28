«Тоттенхэм» потерял очки в игре с худшей командой АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 18-й минуте Марио Вранчич вывел «канареек» вперед. На 55-й минуте Кристиан Эриксен восстановил равенство. Через шесть минут защитник «шпор» Серж Орье отправил мяч в свои ворота. На 83-й минуте форвард лондонцев Харри Кейн реализовал пенальти.

В активе «Тоттенхэма» 30 очков, команда находится на пятом месте в чемпионате. «Норвич» набрал 13 баллов и замыкает турнирную таблицу. Сейчас «канарейки» — худшая команда АПЛ.

В следующем туре «Тоттенхэм» 1 января на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Норвич» в тот же день дома встретится с «Кристал Пэлас».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!