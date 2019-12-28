Победный гол в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в туре АПЛ

Гол полузащитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти признан лучшим в 19-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек отличился обводящим ударом из-за пределов штрафной в матче против «Манчестер Сити» (3:2). Мяч ирландца стал для его команды победным. В пятерку лучших также вошли голы Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордана Айю («Кристал Пэлас»), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед») и Трента Александра-Арнольда («Ливерпуль»).

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