Новичок АПЛ одержал выездную победу и покинул зону вылета

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бернли» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 27-й минуте бирмингемцев вывел вперед Уэсли. Через 14 минут Джек Грилиш удвоил преимущество «Астон Виллы». На 84-й минуте Крис Вуд отыграл один мяч.

Победа позволила новичку АПЛ «Астон Вилле» набрать 21 очко и покинуть зону вылета, выйдя на 16-е место. «Бернли» имеет в активе 24 очка и находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Астон Вилла» 12 января на своем поле примет «Манчестер Сити». Бернли днем раньше на выезде встретится с Челси.

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