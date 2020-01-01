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Гол ударом через себя лишил «Челси» победы в матче АПЛ

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«Челси» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 10-й минуте забил капитан синих Сесар Аспиликуэта. На 84-й минуте Алиреза Джаханбакш ударом через себя восстановил равенство.

«Челси» набрал 36 очков и остается на четвертом месте в чемпионате. «Брайтон» имеет в активе 24 очка и находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Челси» 11 января на своем поле примет «Бернли». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Эвертоном».

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