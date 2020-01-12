Аутсайдер АПЛ одержал четвертую победу в последних пяти матчах

«Уотфорд» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В концовке первого тайма отличился Абдулайе Дукуре. На 65-й минуте преимущество «шершней» удвоил Трой Дини. На 92-й минуте Роберто Перейра установил окончательный счет.

«Уотфорд» набрал 22 очка, выиграл четвертый матч из последних пяти встреч в АПЛ и впервые в нынешнем сезоне покинул зону вылета. В активе «Борнмута» 20 очков, команда находится на 19-й позиции.

В следующем туре «Уотфорд» на своем поле примет «Тоттенхэм». «Борнмут» в тот же день на выезде встретится с «Норвичем».

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