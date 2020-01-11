«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу при Анчелотти

«Эвертон» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 38-й минуте забитым мячом отметился форвард «ирисок» Ришарлисон. Больше голов зрители не увидели.

«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу после назначения главным тренером Карло Анчелотти. В активе команды 28 очков, клуб находится на 11-м месте. «Брайтон» набрал 24 очка и находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Эвертон» 18 января на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Брайтон» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».

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