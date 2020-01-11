Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Болельщики не увидели голов в первом тайме. На 53-й минуте «клинков» вывел вперед Оливер Макберни.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 32 очка и выйти на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 22 очка, команда находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 18 января на выезде встретится с «Арсеналом». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Эвертон».

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