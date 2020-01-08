Бывший футболист АПЛ уклонился от пули во время вооруженного нападения

Бывший футболист Дарко Ковачевич пережил нападение двух вооруженных людей в Греции. Об этом сообщает The Mirror.

46-летний бывший игрок сборной Сербии попал под обстрел на парковке. Ковачевичу удалось уклониться от пули, упав на землю. Спортсмен повредил колено и руку и был доставлен в больницу.

После покушения злоумышленники уехали на автомобиле Smart. Сгоревший автомобиль был обнаружен недалеко от места происшествия.

Ковачевич известен по выступлениям за испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Ювентус» и «Лацио». В 1996 году он провел полсезона в английском «Шеффилд Уэнсдей» на правах аренды из сербской «Црвены Звезды». В 16 матчах Премьер-лиги он отметился четырьмя забитыми мячами.

Выступая на позиции форварда, Ковачевич провел 59 матчей за национальную команду «Сербии и Черногории». На счету нападающего 10 матчей в составе сборной.

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