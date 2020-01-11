«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом»

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Мигеля Альмирона на седьмой минуте хозяева через семь минут ответили точным ударом Леандера Дендонкера.

«Вулверхэмптон» имеет в активе 31 очко и находится на седьмом месте в чемпионате. «Ньюкасл» набрал 26 очков и находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 18 января на выезде встретится с «Саутгемптоном». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Челси».

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