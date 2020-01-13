Три футболиста «Манчестер Сити» попали в сборную недели АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» Рияд Марез, Кевин де Брейне и Серхио Агуэро оказались в символической сборной по итогам 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В минувший уик-энд «горожане» со счетом 6:1 обыграли «Астон Виллу». Полностью сборная тура выглядит следующим образом:
Вратарь: Мартин Дубравка («Ньюкасл»).
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Майкл Кин («Эвертон»), Леандро Дендонкер («Вулверхэмптон»), Брендан Уильямс («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Рияд Марез, Кевин де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Абдулайе Дукуре («Уотфорд»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»).
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