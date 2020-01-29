«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города Санта-Роза (штат Калифорния, США). Подростки большими компаниями проникали в пустые дома и развлекались там, нанося большой вред имуществу. Местная полиция зафиксировала целую серию подобных взломов, сообщает газета The Press Democrat.

Розмари Йейтс, одна из пострадавших, была в ужасе, узнав, что случилось с ее домом. В стенах она обнаружила дыры, паркет был сильно поцарапан, а кресло, сброшенное с лестницы, сломано. В воздухе отчетливо чувствовался запах рвоты и марихуаны. Кроме того, хулиганы решили воспользоваться шкафом в качестве туалета, так как сантехника в доме не работала. «Я потратила более 2,5 миллиона долларов (157 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») на строительство этого дома, и тут такое..», — пожаловалась 60-летняя женщина. Как сообщили в полиции, группа из примерно 40 подростков проникла в ее жилье через незапертое окно и разгромила все внутри.

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Этот случай стал очередным в серии спланированных взломов в Санта-Розе с начала 2017 года. По словам следователей, молодые люди находили места для вечеринок через базы данных недвижимости, где хранится информация о незанятых домах. Подростки договаривались о встрече и собирали компанию с помощью специально созданных аккаунтов в Instagram и других социальных сетях.

Частный детектив Скотт Уилмор, занимающийся этим делом, сообщил, что аккаунт с размещенной информацией о вечеринке в доме Йейтс насчитывал более тысячи подписчиков. По мнению детектива, в пустых домах бывали подростки не только из Санта-Розы, но и из других населенных пунктов. После пожаров в октябре 2017 года в городе осталось много пустующих домов. Это и стало главной причиной увеличения числа взломов и вандализма в пустых зданиях. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиция намерена начать обязательное патрулирование города.

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