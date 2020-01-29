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«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города

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«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города Санта-Роза (штат Калифорния, США). Подростки большими компаниями проникали в пустые дома и развлекались там, нанося большой вред имуществу. Местная полиция зафиксировала целую серию подобных взломов, сообщает газета The Press Democrat.

Розмари Йейтс, одна из пострадавших, была в ужасе, узнав, что случилось с ее домом. В стенах она обнаружила дыры, паркет был сильно поцарапан, а кресло, сброшенное с лестницы, сломано. В воздухе отчетливо чувствовался запах рвоты и марихуаны. Кроме того, хулиганы решили воспользоваться шкафом в качестве туалета, так как сантехника в доме не работала. «Я потратила более 2,5 миллиона долларов (157 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») на строительство этого дома, и тут такое..», — пожаловалась 60-летняя женщина. Как сообщили в полиции, группа из примерно 40 подростков проникла в ее жилье через незапертое окно и разгромила все внутри.

Этот случай стал очередным в серии спланированных взломов в Санта-Розе с начала 2017 года. По словам следователей, молодые люди находили места для вечеринок через базы данных недвижимости, где хранится информация о незанятых домах. Подростки договаривались о встрече и собирали компанию с помощью специально созданных аккаунтов в Instagram и других социальных сетях.

Частный детектив Скотт Уилмор, занимающийся этим делом, сообщил, что аккаунт с размещенной информацией о вечеринке в доме Йейтс насчитывал более тысячи подписчиков. По мнению детектива, в пустых домах бывали подростки не только из Санта-Розы, но и из других населенных пунктов. После пожаров в октябре 2017 года в городе осталось много пустующих домов. Это и стало главной причиной увеличения числа взломов и вандализма в пустых зданиях. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиция намерена начать обязательное патрулирование города.

Ранее житель Южного Урала, выселенный по суду из социальной квартиры за систематическую неуплату коммунальных счетов, нашел возможность вернуться в опечатанное жилье. Должник получил работу и комнату в общежитии, но регулярно использовал свою бывшую квартиру для пьяных вечеринок. Судебные приставы выяснили, что бывший жилец оставил себе второй комплект ключей, проживал и регулярно выпивал в опечатанной квартире. Исполнители обязали его освободить помещение и выплатить штраф.

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