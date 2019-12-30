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МИД прокомментировал информацию о вечеринке в стиле Гэтсби с реками шампанского

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Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о запланированной вечеринке в стиле «Великого Гэтсби». Соответствующий пост появился на странице ведомства в Facebook.

«МИД России никаких вечеринок за 2,5 миллиона рублей не устраивает. Устраивает мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК)», — говорится в сообщении. Кроме того, в министерстве обратили внимание, что появившаяся информация является манипуляцией от «МБХ медиа и компании». Там порекомендовали СМИ нанимать на работу людей, которые могут отличить госслужбу от коммерческой деятельности.

Ранее на портале госзакупок появилась информация о том, что ГлавУпДК решило потратить почти 3,9 миллиона рублей на вечеринку в стиле «Великого Гэтсби». «Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья», — говорится в концепции мероприятия.

Техническое задание в числе прочего включает выступление профессионального музыкального коллектива. Кавер-группа должна исполнять эстрадные и джазовые композиции. ГлавУпДК при МИД России также разместил заказ на оказание услуг по организации и проведению праздничного фейерверка. Стоимость заказа — 260 тысяч рублей.

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Предыстория: МИД России решил устроить вечеринку в стиле Гэтсби с «реками шампанского»
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