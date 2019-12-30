Россия подвела итоги года во внешней политике

Российское министерство иностранных дел подвело итоги 2019 года во внешней политике, соответствующий текст опубликован на сайте ведомства.

В МИД отметили, что в уходящем году Россия стремилась работать для деэскалации международной напряженности. Также подчеркивается, что Москва сохранила линию, направленную на «обеспечение верховенства международного права и сохранение центральной роли ООН в мировой политике». Среди международных форматов, которым уделялось особое внимание, перечислены ОДКБ, ЕАЭС, «Группа двадцати», БРИКС, ШОС, Арктический совет. Кроме того, в 2019 году утвердилась инициатива России по формированию Большого Евразийского партнерства.

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Приоритетом во внешней политике названо пространство СНГ. Министерство отметило, что Россия и Белоруссия сблизились в рамках Союзного государства: одобрена программа совместных действий во внешней политике, похожие процессы идут в рамках ОДКБ. Кроме того, в МИД увидели подвижки в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отдельно делается акцент на том, что удалось не допустить реализации деструктивных планов США и их союзников в отношении Венесуэлы. В то же время Москва добилась определенных успехов в отношениях с Китаем, Индией, Африкой, Турцией, Японией, странами АСЕАН и Евросоюзом. С Вашингтоном развитие диалога затрудняла внутриполитическая борьба в США.

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