МИД России решил устроить вечеринку в стиле Гэтсби с «реками шампанского»

Российские дипломаты решили потратить почти 3,9 миллиона рублей на вечеринку в стиле «Великого Гэтсби». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В соответствии с концепцией новогодней программы, мероприятие в комплексе отдыха «Завидово» (Тверская область) должно быть выдержано в стиле начала 20-х годов ХХ века в США.

«Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья», — говорится в концепции.

Техническое задание в числе прочего включает выступление профессионального музыкального коллектива. Кавер-группа должна исполнять эстрадные и джазовые композиции.

ГлавУпДК при МИД России также разместил заказ на оказание услуг по организации и проведению праздничного фейерверка. Стоимость заказа — 260 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!