Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает праздновать Новый год в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Путин не раз справлял Новый год в других городах России. «Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый год», — добавил Песков.

По его словам, если все же Путину удается остаться в праздник с семьей и друзьями, он предпочитает встречать новый год скромно. «И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В конце ноября Дмитрий Песков заявил, что российский лидер наряду со всеми гражданами будет работать 31 декабря. Пресс-секретарь сравнил работу президента с доменной печью, которую невозможно потушить.

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