Путин пожаловался на недостаток сна

Президент России Владимир Путин пожаловался, что ему в последнее время не удается выспаться. Об этом сообщает ТАСС.

Во время перерыва между периодами хоккейного матча на Красной площади бизнесмен Геннадий Тимченко посоветовал президенту больше времени уделять тренировкам Путин ответил, что в последнее время «мало спал, 4-5 часов».

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25 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал Путину по возможности немного отдохнуть в новогодние праздники. В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил работу Путина с доменной печью, которую невозможно потушить. Он также рассказал, что 31 декабря глава государства будет работать наряду со всеми гражданами.

В 2016 году Путин рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о своем хроническом недосыпе. Белорусский лидер, сев на диван, спросил Путина, все ли у него нормально. «Нормально. Только сплю мало. Позавчера спал четыре часа, а этой ночью — пять часов», — сказал тот. Лукашенко в ответ заметил, что это плохо.

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