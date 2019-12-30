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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «Москва» в понедельник, 30 декабря.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — сказал он.

Так он отреагировал на инициативу коллеги из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который предложил разработать для чиновников правила по «нравственному» поведению на новогодних корпоративах. В частности, по мнению Петрова, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.

11 декабря в Минтруде напомнили госслужащим, что им запрещено получать подарки от подчиненных, в том числе и в нерабочее время.

Средняя зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц.

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