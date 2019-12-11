Российским чиновникам напомнили правила дружбы с подчиненными

Российским госслужащим, даже если их связывают дружеские отношения с подчиненными, запрещено получать от них подарки, в том числе и в нерабочее время. Об этом сообщили в Минтруде, передает РИА Новости.

Так, согласно положениям антикоррупционного законодательства России, сотрудникам государственных внебюджетных фондов и госкорпораций запрещается дарить и получать подарки. В Минтруде подчеркнули, что под запрет попадают также подарки чиновникам от подчиненных, даже если они находятся в дружеских отношениях.

В ведомстве также рекомендовали чиновникам воздерживаться от безвозмездного получения услуг и получения того или иного имущества даже во временное пользование, поскольку «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено».

Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками. Однако и их чиновники должны сдавать, но куда — не уточняется.

В министерстве отметили, что нарушение запрета может повлечь за собой ответственность вплоть до увольнения. В том случае, если подарок будет признан взяткой, виновному грозит уголовное преследование.

Ранее стало известно, что россияне не готовы перестать дарить подарки чиновникам ради борьбы с коррупцией. Об этом заявили семь процентов респондентов, еще 10 процентов затруднились ответить, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной со ссылкой на проведенный его коллегами соцопрос. Он также отметил, что сообщить о факте коррупции готовы более половины опрошенных, еще 31 — затруднились ответить.

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