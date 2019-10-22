Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Объяснена тоска от речей Меркель
Въехавший в переход московского метро водитель автобуса отпущен из СИЗО
Цены в России отказались расти
На Украине по подозрению в госизмене задержали бывшего замминистра экономики
Три человека погибли при аварии на российском руднике
Россиянка случайно напоила младенца средством от накипи
Звезда «Города грехов» перепутала пол трансгендера, села на него и пошла под суд
Изображавший муки после столкновения футболист внезапно «исцелился»
Масляков отреагировал на назначение бывшего игрока КВН спасателем Донбасса
Россиянку зарезали на курорте в Испании
Новости партнеров

Россиян упрекнули в желании одаривать чиновников

Перейти в «Мою Ленту»

Россияне оказались не готовы перестать дарить подарки чиновникам ради борьбы с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной со ссылкой на проведенный его коллегами соцопрос, передает «Интерфакс».

По словам Куренного, о неготовности отказаться от подарков чиновникам заявили семь процентов респондентов, еще 10 процентов затруднились ответить. Кроме того, он отметил, что сообщить о факте коррупции готовы более половины опрошенных, еще 31 — затруднились ответить. Причем большинство из них (30 процентов) предпочли бы заявить об этом анонимно.

Опрос Генпрокуратуры проводился в июне 2019 года среди 38 тысяч россиян — представителей разных профессий, возрастов и с разным уровнем образования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на всех этапах госуправления необходим контроль, поскольку система может давать сбои. Он также подчеркнул, что лучшие управленческие решения надо тиражировать, а с коррупцией и стагнацией — бороться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал главную цель госуправления
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Независимых кандидатов не допустили до выборов в Мосгордуму
Другие материалы рубрики
Россия00:0421 октября
Светлана Прокопьева

«Ну не заберут же они меня внезапно?»

Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
15:42Сегодня

Кадыров установил рекорд по установлению рекордов

15:40Сегодня

Российских студентов заставили выступить против закона о домашнем насилии

14:23Сегодня

Дагестанец захотел сына и заставил жену сделать аборт

Россия00:0619 октября
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской

«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»

Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
14:20Сегодня

Жена члена правления «Альфа-Капитала» обвинила его в избиении на глазах у детей

13:43Сегодня

Полиция пять дней искала уехавших в Петербург автостопом российских школьников

13:31Сегодня

Россиянам снова пообещали потепление

Россия00:0317 октября

«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»

Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
13:05Сегодня

Смерть дочери иранского посла в Москве объяснили

12:54Сегодня

Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

12:49Сегодня

Кремль поделился ожиданиями от визита Эрдогана в Сочи

Россия
Кадыров установил рекорд по установлению рекордов
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Российских студентов заставили выступить против закона о домашнем насилии
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Россиян упрекнули в желании одаривать чиновников
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Все материалы
Мир
Объяснена тоска от речей Меркель
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
В США заявили о влиянии Путина на отношение Трампа к Украине
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Самый долгоживущий президент США попал в больницу
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Украинский кавээнщик в СНБО займется работой «с людьми и словами»
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Лукашенко рассказал о «дуге нестабильности» вблизи белорусской границы
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Команду Порошенко вновь обвинили в злоупотреблении властью
Все материалы
Экономика
Цены в России отказались расти
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
Крупнейшая в России сеть магазинов начала торговать чужими продуктами
Мимо банка
Где взять кредит на развитие бизнеса
Подорожание гречки в России опровергли
Поисковик для талантов
«Газпром нефть» и «Россия — страна возможностей» займутся специалистами «Индустрии 4.0»
Кавказ попросили поддерживать лучше
Все материалы
Силовые структуры
Въехавший в переход московского метро водитель автобуса отпущен из СИЗО
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Двоих российских депутатов осудят за 11 убийств в составе ОПГ
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российских «Бонни и Клайда» обвинили в серии налетов на ювелирные салоны
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Полиция установит систему распознавания лиц на камеры всех российских городов
Все материалы
Наука и техника
В Германии признали превосходство российской «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Объяснена загадка внезапно возникающих гигантских куполов
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Названа угроза со стороны выращенных мыслящих мозгов
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Предсказана скорая разрушительная катастрофа в США
Все материалы
Спорт
Сейв вратаря «Манчестер Сити» признан лучшим в девятом туре АПЛ
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Вратарь заработал нелепое удаление на 11-й секунде матча
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал о «страшилках» про Россию
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
Один из бойцов отказался от участия в главном поединке турнира UFC в Москве
Все материалы
Культура
Звезда «Города грехов» перепутала пол трансгендера, села на него и пошла под суд
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Майли Сайрус разгневала ЛГБТ-сообщество словами о «хороших членах»
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
«Когда он завывал от гнева, кровь стыла в жилах»
Неизвестная повесть Джона Толкина: маги, страхи и вселенная «Властелина колец»
Розенбаум поставил условие для сбритых усов
Все материалы
Интернет и СМИ
Масляков отреагировал на назначение бывшего игрока КВН спасателем Донбасса
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Маск впервые отправил твит через космос
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Иностранцы засмеяли бой Рук-базук с Монголом
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
BadComedian займется хорошими фильмами
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски показала архивное фото с Ким Кардашьян топлес
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Легендарный российский мотоцикл продадут американцам вместе с дровами
Популярная модель раскрыла трюк с бельем для женщин с большой грудью
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
В обручальном кольце за 36 тысяч долларов разглядели «уродливого таракана»
Все материалы
Путешествия
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Шарм-эль-Шейх признали безопасным для туризма
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Повреждение тягачом самолета в российском аэропорту попало на видео
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Россияне назвали самый безопасный вид транспорта
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Все материалы
Из жизни
Россиянка морила пса голодом назло бывшему мужу
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Обыкновенный водяной козел «поссорил» львов и крокодила
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Желудок задержанного за пьяное вождение мужчины сам производил пиво
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Мужчина узнал от друга о смертельной болезни и нашел ее у себя
Все материалы
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Объявлены претенденты на титул лучшего автомобиля года
В России скоро появится новый автобренд
Найдена Mazda с пробегом более 800 тысяч километров
Все материалы
Дом
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Россиянин провалился в чужую квартиру сквозь сгнивший потолок
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В Москве полностью закроют одну из линий метро
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россия стала торговым лидером Европы
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Малому бизнесу предложили налоговую амнистию
Российский регион привлечет туристов янтарной терапией
Все материалы