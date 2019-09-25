Путин назвал главную цель госуправления

Президент России Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни граждан. Соответствующее заявление он сделал в ходе конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), передает ТАСС в среду, 25 сентября.

По словам главы государства, на всех этапах госуправления необходим контроль, так как система может давать сбои. Он подчеркнул, что лучшие управленческие решения надо тиражировать, а с коррупцией и стагнацией — бороться.

«В формировании такой полной картины, в проведении своего рода постоянного тестирования реформ, всего государственного, бюджетного хозяйства огромная роль принадлежит общественному, парламентскому контролю и представителям высшего органа финансового контроля», — отметил российский лидер.

10 сентября Владимир Путин призвал как можно скорее начать использовать возможности искусственного интеллекта для решения задач в области госуправления.

В марте 2018 года, на следующий день после президентских выборов, Путин заявил, что власть ставит своей конечной целью экономический рост России, обеспечение развитых здравоохранения и образования.

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