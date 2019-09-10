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Путин призвал ускориться с внедрением искусственного интеллекта в госуправление

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Владимир Путин и Герман Греф

Президент России Владимир Путин призвал как можно скорее начать использовать возможности искусственного интеллекта для решения задач в области госуправления. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщается на сайте Кремля.

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом», — сказал Путин.

Греф ответил, что в банке этой темой уже занимаются два подразделения.

В феврале сообщалось, что глава государства изучает возможности внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику, сферу госуправления, банки, промышленность и сельское хозяйство.

Российский лидер считает, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта. Путин неоднократно заявлял о потенциале этой технологии. В мае текущего года он призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в этой области.

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Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/finances/10/09/2019/5d7794759a79472fe4d75e03?from=from_main
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