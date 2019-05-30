Путин призвал сделать Россию лидером IT-сферы

Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере, в том числе по кибербезопасности, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию технологий в области искусственного интеллекта в четверг, 30 мая. Его цитирует РИА Новости.

«Надо наращивать наш кадровый, интеллектуальный потенциал. Сохранять свои таланты и привлекать лучших специалистов со всего мира», — сказал он.

Глава государства отметил, что необходимо разработать механизмы материального стимулирования, а также предоставить выгодные условия труда.

Отдельно Путин затронул вопрос модернизации законодательства в этой сфере. По его словам, «технологическое первопроходчество» станет возможно после устранения административных барьеров. Интеллектуальная собственность должна быть надежно защищена, подчеркнул он.

Ранее в ходе совещания российский лидер призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в области ИИ. По его мнению, властелином мира станет та страна, которая сможет создать монополию в этой сфере.

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