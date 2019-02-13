Искусственному интеллекту доверят бороться с Россией

Министерство обороны США опубликовало краткое содержание стратегии искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что доктрина, среди прочего, направлена на противодействие России и Китаю в этой сфере. В Пентагоне утверждают, что инвестиции других стран в искусственный интеллект в военных целях способны подорвать технологические и операционные преимущества США, а также дестабилизировать свободный и открытый международный порядок.

В американском военном ведомстве отметили, что для поддержания стратегического положения и превосходства США также должны принять на вооружение искусственный интеллект. Для этого Пентагон планирует привлечь ученых, частные компании, а также правительства союзных государств.

1 февраля сообщалось, что Владимир Путин изучит возможности внедрения искусственного интеллекта в экономику страны, а также в сферу госуправления, банки, промышленность и сельское хозяйство. Ранее президент выразил уверенность в том, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта.

28 января в Пентагоне рассказали об отставании в сфере кибербезопасности. Управление по испытанию и оценке новых вооружений и военных технологий пришло к выводу, что американские военные пока не готовы в полной мере противостоять новым вызовам. Кроме того, указывалось, что Пентагону не хватает экспертов в киберсфере. Отмечается также недостаток финансирования обучения специалистов по кибербезопасности.

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