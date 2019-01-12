Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта

Украинские инженеры вручную отсматривали видеозаписи с камер наблюдения умного дома Amazon из-за недостатков программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Intercept со ссылкой на источник, знакомый с рабочими процессами компании.

По данным собеседника издания, с 2016 года украинские разработчики имеют неограниченный доступ к облачному хранилищу Amazon S3, где хранятся все видео, снятые устройствами подконтрольной Amazon компании Ring по всему миру. Видеофайлы не зафшированы, поскольку руководство Ring не захотело тратить деньги на внедрение кодировки. Помимо этого украинским сотрудникам предоставили базу данных, которая соотносит каждое видео с конкретным пользователем Ring.

Собеседник отмечает, что компания открыла инженерам доступ к видео из-за недостатков программного обеспечения. Операторы вручную отсматривают и размечают объекты на записи, поскольку система не способна делать это самостотельно. Данные ручной разметки должны были быть использованы для обучения алгоритма распознавания, однако Ring до сих пор продолжает нанимать людей для обработки видео вручную.

По словам источника, он не наблюдал каких-либо вопиющих нарушений со стороны сотрудников, однако зачастую операторы показывали друг другу частные видеозаписи и обсуждали их между собой.

Издание сообщает, что в политике конфиденциальности компании не упоминается о том, что посторонние люди получают доступ к личным данным клиентов. Сотрудники Ring наблюдают за частной жизнью людей, однако пользователи могут не знать об этом.

Представитель компании заявил, что в Ring серьезно относятся к конфиденциальности клиентов, поэтому все видео для ручной разметки взяты с камер пользователей, которые дали на это свое разрешение.

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