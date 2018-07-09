Диктаторам предрекли помощь от роботов и искусственного интеллекта

Высокие технологии могут способствовать возникновению и поддерживать деспотичные режимы, заявил в интервью «Ленте.ру» шведский философ, директор оксфордского Института будущего человека Ник Бостром.

По его словам, это может случиться, если в руки такого режима попадут продвинутые средства по осуществлению наблюдения за населением, сильный искусственный интеллект или новаторские разработки в сфере робототехники.

Бостром отметил, что если сейчас диктатору для удержания власти нужно заручиться поддержкой военных и элит, то можно представить, как в будущем авторитарные правители за счет этих средств смогут управлять страной в составе небольшой группы — максимум из десяти человек. Он заметил, что те же технологии могут быть использованы и во благо.

Бостром приехал в Россию на международный конгресс по кибербезопасности, организованный Сбербанком, который прошел 5-6 июля в Москве. Помимо него на мероприятии выступили представители крупных российских и зарубежных IТ-компаний. Конгресс посетил президент России Владимир Путин.

Во время выступления на мероприятии глава Сбербанка Герман Греф рассказал о современных киберугрозах, и в частности об атаке на компьютерные системы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в момент серьезной операции. По его словам, инцидент произошел несколько дней назад во время сложной операции на головном мозге 13-летней пациентки. В процессе оперативного вмешательства медицинские приборы оказались отключены из-за взлома. Главный врач центра Альберт Суфианов сумел закончить операцию, не опираясь на электронные показатели.

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