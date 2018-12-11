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Искусственный интеллект EVE Online вышел из-под контроля

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Искусственный интеллект компьютерной игры Eve Online вышел из-под контроля и устроил битву трех космических флотилий без участия человека. Об этом пишет портал 3Dnews.

Выяснилось, что фракция шахтеров подверглась атаке отряда пиратов, вызвала на защиту флот «Амарр», а позднее к сражению подключилась фракция «Скитальцы». В результате союза и последовавшего предательства пираты вышли победителями.

Отличает эту битву то, что она проходила без участия человека, силами только искусственного интеллекта. Живых свидетелей сражения нет. Пользователи узнали о случившемся из логов уничтоженных кораблей.

Компания CCP Games расширила возможности неигровых персонажей EVE Online еще в 2017 году. Теперь разработчики расследуют ситуацию и намерены больше узнать о действиях и рисках неуправляемого искусственного интеллекта.

EVE Online, космическая MMORPG, в которой различные кланы и фракции сражаются за доминирование в галактике, существует с 2003 года. В ней присутствуют пять основных фракций. Игрок в EVE Online выступает в роли капитана космического корабля.

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