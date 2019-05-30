Путин назвал условие для становления властелином мира

Тот, кто сможет создать монополию в сфере искусственного интеллекта (ИИ), станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию технологий в области ИИ. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

По словам российского лидера, технологии искусственного интеллекта позволят принимать быстрые решения, повысят эффективность управления. Он призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в этой области.

Президент неоднократно признавался, что его интересует тема искусственного интеллекта. По его мнению, за ним будущее человечества. В феврале он заявил, что изучит возможности внедрения этой технологии в экономику страны.

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