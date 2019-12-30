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Российских чиновников захотели поучить вести себя на новогодних корпоративах

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Для российских чиновников захотели разработать правила по «нравственному» поведению на новогодних корпоративах. С соответствующим предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

По мнению депутата, некоторые чиновники после праздников публикуют в своих аккаунтах в соцсетях фотографии и видео, которые не соответствуют их статусу государственных служащих. Петров отмечает, что подобные публикации плохо сказываются на имидже и авторитете власти.

«Чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей», — заявил Петров в своем обращении к главе правительства, подчеркнув необходимость внедрения дополнительных «нравственных правил» во время корпоратитвов, которые исключили бы «возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников».

Кроме того, Петров предложил рассмотреть возможность усиления контроля за расходованием бюджетных средств на праздники для чиновников. «Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что российским госслужащим, даже если их связывают дружеские отношения с подчиненными, запрещено получать от них подарки, в том числе и в нерабочее время. В Минтруде также рекомендовали чиновникам воздерживаться от безвозмездного получения услуг и получения того или иного имущества даже во временное пользование, поскольку «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено».

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