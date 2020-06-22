Определены страны Европы с самыми большими скидками на жилье

Самые большие в Европе скидки на недвижимость летом 2020-го предоставляются в Италии — местные собственники идут на дисконты вплоть до 40 процентов от рыночных цен, установленных до пандемии коронавируса. Об этом говорится в материалах компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Это либо срочные продажи от собственников, либо застройщику нужно получать денежный поток даже в период закрытия границ», — пояснили консультанты. По их информации, на Кипре можно рассчитывать на дисконт в размере до 25 процентов, во Франции, Испании и Греции — до 15 процентов.

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До 80 процентов распродажных объектов недвижимости в Европе — это именно жилье, определили эксперты. Еще 15 процентов — гостиницы и офисы, 5 процентов — торговая недвижимость. В Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и Монако официально распродаж квадратных метров нет, но на практике продавцы зачастую соглашаются предоставить скидку.

Ранее в июне было предсказано глобальное снижение цен на жилье. Большинство игроков рынков зарубежной недвижимости считают, что в ходе карантина по коронавирусу цены на квадратные метры упадут, однако постепенно восстановятся после пандемии.

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