Оскандалившийся сын Елизаветы II лишится дома в Швейцарии

Британский принц Эндрю — второй сын королевы Елизаветы II — и его бывшая супруга Сара Фергюсон выставили на продажу шале в Швейцарии, приобретенное семь лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Пара лишится дома на горнолыжном курорте Вербье, так как не смогла полностью расплатиться за него с предыдущей владелицей. В общей сложности они задолжали 6,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 580 миллионов рублей). Женщина подала на принца и его бывшую жену в суд, чтобы взыскать всю сумму.

Материалы по теме Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи

Стоимость шале — 18,3 миллиона фунтов (1,6 миллиарда рублей). В нем семь спален, бассейн, сауна. По такой же цене дом был приобретен принцем Эндрю. Близкий к нему источник рассказал Daily Mail, что объект, вероятно, придется продать со скидкой, но для принца это неважно — он хочет побыстрее расплатиться с бывшей собственницей.

Второй сын Елизаветы II оскандалился из-за тесных связей с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. В ноябре 2019-го он был вынужден сложить свои монаршие обязанности. Эпштейн обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки несовершеннолетних девушек и издеваться над ними. Принц заявил, что его прошлые контакты с Эпштейном мешают работе семьи и благотворительных организаций.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru