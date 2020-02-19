Елизавету II огорчила череда разводов в королевской семье

Королева Великобритании Елизавета II была огорчена известием о разводе двух членов королевской семьи за одну неделю. Об этом со ссылкой на источники в ее окружении сообщает издание The Sun.

В понедельник, 17 февраля, племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс анонсировал развод с супругой Сереной, с которой прожил в браке 26 лет. До этого, 11 февраля, о намерении развестись заявил Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II. Он был женат 12 лет.

Согласно данным журналистов, королева относится к переменам внутри семьи «с грустью, но прагматично». При этом, как утверждает ее биограф Ингрид Сьюард, Елизавета II все еще считает развод чем-то неподобающим.

По словам Сьюард, королева Великобритании советовала парам постараться поработать над отношениями, прежде чем разводиться. «Она считает, что развод — это слишком просто. Она всегда говорила: "Подождите пару лет и посмотрите, получится ли все исправить"», — рассказывает писательница.

Биограф говорит, что теперь вся надежда Елизаветы II на крепкий брак между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Она утверждает, что королеву всегда очень огорчало, что трое из четырех ее детей развелись — принц Чарльз с принцессой Дианой, принц Эндрю с Сарой Фергюсон, а принцесса Анна с Марком Филлипсом.

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