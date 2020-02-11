В королевской семье произошел очередной раскол

Жена Питера Филлипса, старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II, пожелала развестись после 12 лет брака. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

41-летняя Отем Келли заявила о соответствующем решении после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий. Близкие друзья Келли полагают, что отречение герцогов Сассекских от королевских привилегий спровоцировало очередной раскол в монаршей семье.

«Питер просто в отчаянии. Он не догадывался, что такое может произойти, — утверждает его друг, пожелавший сохранить анонимность. — Он считал, что у него идеальная семья с двумя чудесными дочками. Он абсолютно шокирован».

«Отем — прекрасная жена и мать, и очень образованная женщина. Последнее время она жаловалась друзьям, что в их отношениях не все так гладко, — пояснил собеседник издания. — Королева очень ее любит. Вне всяких сомнений, Ее Величество крайне огорчится. Учитывая то, что произошло ранее, кажется, будто королевская семья разваливается на части».

Приближенные к семье Филлипса опасаются, что Отем решила начать новую жизнь в Канаде, последовав примеру принца Гарри и Маркл. «Возможно, она подумала: "Раз другие могут так поступить, почему я не могу?"» Источники подчеркнули, что развод никак не связан с действиями третьих лиц. «У нас нет оснований полагать, что Питер или Отем могли завести романтические отношения на стороне, — пояснил их друг. — Кажется, они просто отдалились друг от друга. Но, по всей видимости, Питер этого не замечал. Теперь он опечален».

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов монаршей семьи. С весны 2020 года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!