Коронавирус оказался бессилен перед скупающими жилье за границей россиянами

Коронавирус и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок. Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным брокером недвижимости Tranio.

Эксперты Tranio провели опрос среди своих клиентов, чтобы выявить ожидания игроков рынков зарубежной недвижимости во время пандемии. В нем приняли участие около 1,2 тысячи респондентов — инвесторов, консультантов и продавцов недвижимости, рассматривающих сделки с жильем и коммерческими объектами преимущественно в Европе.

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Исследование показало, что коронавирус оказался бессилен перед скупающими заграничную недвижимость: 61 процент инвесторов и почти столько же консультантов (60 процентов) по-прежнему ищут привлекательные предложения на рынке и готовы совершать сделки. Из этого числа в активном поиске находятся 70 процентов зарубежных респондентов и 56 процентов русскоязычных. Остальные инвесторы и специалисты (соответственно 39 и 40 процентов) ожидают, когда закончится карантин.

Выяснилось также, что в условиях массовой изоляции половина инвесторов (51 процент) готовы рассматривать возможность совершения сделок удаленно, без просмотра объекта. К дистанционным сделкам присматриваются 62 процента англоязычных респондентов и 46 процентов русскоязычных. 49 процентов всех опрошенных такой вариант не рассматривают.

Ранее, в мае, Европе предрекли масштабное падение цен на жилье. По итогам 2020-го цены на недвижимость в Испании, Ирландии, Италии и Великобритании могут снизиться на 3-3,5 процента. В Португалии падение составит 2,5 процента, в Бельгии, Франции и Германии — 1,2-1,4 процента. Исключением станет Швейцария, где даже в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, недвижимость может подорожать на 0,5 процента.

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