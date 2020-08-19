В России запустят федеральный сервис аренды квартир

Запуск федеральной платформы-агрегатора по арендному жилью в России запланирован на 2021 год. Об этом заявил журналистам в среду, 19 августа, генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает РИА Новости.

Как отметил Мутко, платформа будет насыщена разного рода удобными для пользователей сервисами. Ее запуск поспособствует формированию цивилизованного рынка арендного жилья в России.

Глава «Дом.рф» также сообщил, что для создания платформы придется внести ряд изменений в законодательство. Они, по словам Мутко, могут быть разработаны уже предстоящей осенью.

Ранее, в июне, россиянам напомнили правила аренды квартир. Их опубликовало столичное управление Росреестра. В ведомстве, в частности, отметили, что обязательной регистрации подлежат договоры найма, оформляемые на срок от года и более.

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