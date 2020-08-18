Определена минимальная ставка аренды квартиры в Москве

В августе минимальная ставка аренды квартиры в Москве составила 20 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По такой цене сдается «однушка» в доме недалеко от парка Лосиный остров.

Квартира укомплектована современной мебелью и бытовой техникой, расположена она на Палехской улице. Как определили риелторы, от дома до ближайшей станции метро — «ВДНХ» — можно добраться за 10 минут (на личном или общественном транспорте).

Второе место в списке дешевых съемных квартир занял лот за 22 тысячи рублей/месяц — это также «однушка», расположенная на верхнем этаже панельной пятиэтажки в Щелковском проезде, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская». Общая площадь объекта — 34 квадратных метра. В квартире есть старая наборная мебель.

Третья позиция досталась объекту за 23 тысячи рублей в месяц. По такой цене можно снять «однушку» на севере Москвы, в районе Ховрино. Квартира меблирована и снабжена набором необходимой бытовой техники. Установлена металлическая входная дверь, в подъезде работает консьерж.

Ранее, в июне, стало известно, что граждане, арендующие жилье в Москве, после снятия режима самоизоляции начали активно искать съемные комнаты. Они вынуждены отказываться от отдельных квартир из-за недостатка средств.

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