Японцы и корейцы облюбовали дорогие квартиры в Москве

Среди иностранных арендаторов дорогих квартир в Москве 70 процентов — сотрудники компаний и посольств стран Азии. В частности, люксовое столичное жилье облюбовали гости из Японии и Южной Кореи, говорится в материалах агентства Point Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, съемщики из Азии отличаются умеренными бюджетами — в среднем они готовы тратить на наем элитных квартир 100-200 тысяч рублей в месяц. Бюджеты европейских экспатов выше — 200−250 тысяч в месяц.

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В целом доля экспатов на рынке дорогой аренды в Москве осенью 2020-го не превышает 10 процентов, подсчитали в Point Estate. Для сравнения: в 2012−2013 годах 70 процентов сделок по премиальной аренде проходили именно с иностранными клиентами.

По прогнозам экспертов, в 2020 году не стоит ждать увеличения доли покупателей и арендаторов недвижимости из других стран. «Натянутые отношения России с ЕС и США, а также пандемия коронавируса никак не способствуют росту потока экспатов в нашу страну. В 2014 году произошел сильнейший волнообразный отток экспатов, который очень сильно ударил по премиальному и элитному сегменту, и влияние этого ощущается до сих пор», — заключают специалисты.

Ранее в сентябре стало известно, что россиянам задумали раздать деньги на аренду квартир. В стране может быть создан единый социальный жилищный фонд для людей, числящихся в очереди на жилье. Наиболее нуждающимся очередникам из фонда будут предоставлять помещения по договору найма. При этом они смогут получать субсидии, чтобы оплачивать аренду.

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