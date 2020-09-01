В Москве начало дорожать дешевое жилье

По итогам августа 2020-го цены на вторичные квартиры в Москве выросли в среднем на 0,4 процента, до 184,2 тысячи рублей за квадратный метр. Долларовые цены на фоне ослабления рубля упали на 2,9 процента, до 2,5 тысячи долларов за «квадрат», говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, столичный рынок жилья толкают вверх дешевые сегменты: среди типов недвижимости наибольший прирост стоимости в августе показали квартиры в пятиэтажках и современных панельных домах. При этом более престижное жилье — «сталинки» и современный монолит-кирпич — подешевели. То же наблюдается в сегментах квартир разной комнатности: дорогие «трешки» и многокомнатные объекты отстают от рынка, демократичные «однушки» и «двушки» начали дорожать быстрее, чем недвижимость в среднем.

«Прибыль от вложений в недвижимость, которая складывается из дохода от сдачи квартиры в аренду и среднерыночного прироста цен на саму недвижимость, уже в два раза превышает ставки по банковским вкладам», — подчеркивают эксперты. Они наблюдают активный перевод средств с депозитов на рынок жилья.

Ранее, в августе, сообщалось, что отложенный спрос на вторичное жилье, сформировавшийся в России за период самоизоляции, исчерпан: средняя стоимость квадратного метра начала возвращаться к «карантинным» показателям.

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