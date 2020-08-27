В августе уровень спроса на вторичное жилье в Москве не снизился — во многом интерес к готовым квартирам поддерживают владельцы банковских депозитов, которых не устраивают низкие проценты по вкладам. Они активно тратят сбережения на недвижимость, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Москвичи нашли способ спасти рублевые сбережения, отмечают риелторы — сейчас во вторичном сегменте каждая седьмая сделка проходит с условно инвестиционной целью, а число покупателей, обладающих незаемными средствами, с начала лета выросло в два раза.

«На рынок выходит все больше покупателей, которые фактически не нуждаются в решении жилищного вопроса — рекордно низкие ставки по вкладам вызывают у них сильную негативную реакцию из серии "да я лучше в квартиру вложусь, чем получать такие проценты". В результате увеличилось число покупателей, приобретающих жилплощадь с помощью "живых" средств, без использования займа, — в два раза по сравнению с началом лета», — подсчитали в «ИНКОМ».

По наблюдениям специалистов, существенный рост спроса на «вторичку» привел к ярко выраженному дефициту наиболее ликвидного предложения. Это объекты разной комнатности, экспонируемые по реальным рыночным ценам, а также не обладающие изъянами, с высокими качественными характеристиками (свежий ремонт, привлекательный вид из окон, хорошее состояние дома и подъезда). На данный момент доля таких объектов во вторичном сегменте составляет не более 8 процентов, и она постепенно сокращается.

Подобная ситуация потенциально может привести к заметному росту цен на вторичное жилье, полагают риелторы.

Ранее, в марте, аналитики развеяли миф о выгодности покупки квартир в условиях обесценивания рубля. По их мнению, сохранить деньги, вложив их в отечественные квадратные метры, вряд ли получится: российская недвижимость в обозримом будущем заметно подешевеет из-за значительного снижения покупательской способности.

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