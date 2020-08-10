Любимый офшор россиян вышел из жилищного кризиса

Кипр — популярный офшор и один из самых любимых курортов россиян — постепенно выходит из жилищного кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Об этом пишет Cyprus Property News.

По итогам июля 2020-го продажи недвижимости на острове упали на 8 процентов по сравнению с показателем годичной давности. Таким образом, темпы реализации объектов постепенно восстанавливаются: в апреле падение составило 80 процентов, в мае — 71 процент, в июне — 10 процентов.

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Всего за прошлый месяц на Кипре было заключено 825 сделок купли-продажи недвижимого имущества, отмечает издание. В июле 2019-го было зарегистрировано 896 сделок. Статистика свидетельствует о том, что темпы реализации недвижимости разнятся в зависимости от локации: в столичной Никосии они выросли на 44 процента, в Фамагусте — на 22 процента. В Пафосе, Ларнаке и Лимассоле тем временем наблюдается спад продаж — на 44, 17 и 11 процентов соответственно.

В целом по итогам семи месяцев 2020-го продажи недвижимости на Кипре снизились на 37 процентов, подсчитали аналитики.

Ранее, в июле, стало известно, что состоятельные россияне в последние месяцы стали чаще интересоваться «золотыми паспортами» — программами, позволяющими получить вид на жительство за границей в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.

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