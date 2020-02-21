Российская компания переехала из действующего офшора в бывший

Российская сеть супермаркетов «Лента» сменила юрисдикцию: вместо действующего офшора на Британских Виргинских островах компания зарегистрировалась в бывшем офшоре — на Кипре, сообщает ТАСС.

«Департамент регистрации и ликвидации компаний (DRCOR) сегодня выпустил для компании сертификат временной регистрации на Кипре. В результате вступления в силу перевода компании в другую юрисдикцию компания стала называться Lenta PLC, публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной, в соответствии с законодательством Кипра, по адресу: 6 Karaiskaki Street, City House, 3032 Limassol, Cyprus», — говорится в сообщении.

В будущем «Лента» намерена оформить постоянную регистрацию на Кипре. Для этого ей надо будет получить документы, подтверждающие прекращение деятельности на Британских Виргинских островах.

До начала 2000-х годов Кипр считался полноценным офшором, однако после вступления в Евросоюз в 2003 году страна вынуждена была отказаться от прежней политики и отменить практически все налоговые льготы.

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