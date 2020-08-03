Названы самые безопасные для покупки недвижимости страны

Швейцария возглавила рейтинг из 100 стран, ранжированных по уровню эпидемиологической безопасности для покупателей недвижимости. Россия заняла в списке 61-е место. Исследование, подготовленное экспертами компании Knight Frank, есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, к 29 июня в Швейцарии в общей сложности насчитывалось 31,65 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 1,96 тысячи — с летальным исходом, что значительно меньше показателей соседних стран. При этом за период с начала апреля по середину мая в Швейцарии на 61 процент выросло число онлайн-просмотров недвижимости и на 59 процентов — количество новых покупателей.

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В первую пятерку безопасных стран также вошли Германия, Израиль, Сингапур и Япония. Россия оказалась на 61-й строчке, немного обогнав Белоруссию, Швецию, Великобританию, Украину, Монако.

Последние места в списке заняли Камбоджа, Лаос и Багамы. Кроме того, эксперты назвали эпидемиологически небезопасными такие страны, как Бразилия, Марокко, Алжир, Гондурас, Парагвай, Перу и Индонезия. В Европе худшие показатели у Албании (88 место).

«По мере распространения пандемии в рейтинге произошла перестановка, и за последние недели Швейцария вырвала первенство у Германии, предыдущего лидера. Первоначально рейтинг возглавляли те страны, которые начали действовать заблаговременно, чтобы внедрить систему мониторинга вируса, но теперь страны с устойчивой экономикой вышли вперед», — заключают в Knight Frank.

Ранее, в июле, стало известно, что состоятельные россияне в последние месяцы стали чаще интересоваться «золотыми паспортами» — программами, позволяющими получить вид на жительство за границей в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.

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