Иностранцы перестали тратиться на недвижимость в России

По итогам первого полугодия 2020-го объем инвестиций в российскую недвижимость сократился на 24 процента, до 88 миллиардов рублей, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Практически перестали тратиться на недвижимое имущество в России иностранцы — объем инвестиций из-за рубежа обвалился в семь раз, до минимального за последние десять лет уровня в 3,7 миллиарда рублей, подсчитали аналитики.

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«Уменьшение совокупного объема инвестиций в целом было ожидаемо, однако отдельно стоит отметить резкое снижение объемов инвестированных средств иностранных игроков, — говорится в предоставленных материалах. — Помимо очевидных причин в виде пандемии и волатильности курса рубля, эффект имело заявление президента о введении 15-процентного налога на доходы иностранных лиц и компаний. Схожая тенденция с большой долей вероятности сохранится как минимум до конца следующего года».

Ранее, в июне, сообщалось, что пандемия коронавируса и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.

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