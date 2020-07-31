Коронавирус не помешал россиянам покупать жилье за границей

Пандемия коронавируса, из-за которой цены на элитное жилье снизились во многих городах мира, не привела к снижению спроса со стороны российских покупателей зарубежной недвижимости. Об этом говорится в материалах компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Лондон, Берлин, Франкфурт и Париж, несмотря на коррекцию цен в сторону понижения уже к концу первого квартала 2020 года (по понятным причинам), остаются очень востребованными для российских покупателей, — отмечают аналитики. — Более того, на этапе коррекции цен представлены более выгодные условия для покупки зарубежных объектов».

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По словам экспертов, продажи жилья за границей просели из-за карантинных мер, но это не помешало проводить сделки — с дисконтом на уровне 15 процентов. При этом в процессе переговоров удавалось снижать ценники и более существенно.

«Если смотреть глобально, то сейчас на большинстве рынков есть возможность приобретать объекты на более выгодных условиях. Коррекция цен никак не простимулировала снижение спроса, а даже наоборот — многие ждали возможности зайти в ведущие мировые локации», — заключают в Knight Frank.

Ранее в июле стало известно, что состоятельные россияне в последние месяцы стали чаще интересоваться «золотыми паспортами» — программами, позволяющими получить вид на жительство за границей в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.

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