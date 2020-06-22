Российские покупатели жилья отвернулись от Турции

В мае 2020-го продажи жилья иностранцам в Турции снизились на 78 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Чаще всего недвижимость в стране, помимо ее жителей, приобретают граждане Ирана, следует из материалов портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Далее следуют выходцы из Ирака, на третьем месте — афганцы, на четвертом — граждане Китая, замыкают топ-5 приезжие из Азербайджана. Российские покупатели зарубежного жилья в последние месяцы отвернулись от Турции, выяснили аналитики. Если прежде они стабильно входили в число самых активных участников турецкого рынка недвижимости, то к лету 2020-го сместились на шестую позицию рейтинга. Всего за май россияне купили в Турции 40 единиц жилого фонда.

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По данным Turk.Estate, в мае 2020-го Стамбул занял первое место по продажам жилья иностранцам — там было реализовано 423 единицы жилого фонда. За Стамбулом идут Анталья — 130 продаж, Анкара — 72 продажи, Измир — 38 сделок, и Мерсин — 29 продаж.

Ранее в июне аналитики заявляли, что российские покупатели вернутся на рынок недвижимости Турции с открытием границ. Спрос на турецкое жилье и другие объекты может резко возрасти непосредственно после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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